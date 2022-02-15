Захарова на фоне возвращения российских войск из Белоруссии призвала Британию извиниться за ложь о «вторжении» РФ на Украину

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15 февраля 2022, 15:27 Источник: Телеграм

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Великобритании извиниться за недостоверную информацию о «вторжении» России на Украину. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила при этом слова главы британского МИД Лиз Трасс о том, что она «поверит в отсутствие планов у Москвы по вторжению на Украину, после того как та отведет все войска от границ».

Во вторник стало известно, что подразделения Южного и Западного военных округов Вооруженных сил России начинают поэтапное возвращение по воинским гарнизонам после проведения совместных учений с армией Белоруссии «Союзная решимость – 2022». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В связи с этим Захарова обратилась к британской стороне с напоминанием, что «пора извиниться».

«Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», - написала Захарова.