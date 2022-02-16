Военный эксперт Коротченко назвал две главные цели США в противостоянии с Россией

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что противостояние США с Россией продиктовано не только не только геополитическими, но и экономическими интересами. По его словам, главная цель Вашингтона – удержать рынок вооружений под своим контролем.
«Возможно, экономические интересы даже выходят на первый план. Главная задача - продолжать удерживать европейский рынок вооружений под своим контролем, поставляя туда американское оружие»,- пояснил он RT.
При этом второй задачей Вашингтона в противостоянии с Москвой Коротченко назвал навязывание поставок сжиженного природного газа. Эксперт отметил, что США хотят захватить и обеспечить американскую монополию, вытеснив Россию и заблокировав «Северный поток - 2».
«В этом главная логика нынешней американской администрации. Все остальные вопросы во многом вторичны»,- резюмировал собеседник.
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