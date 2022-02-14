Депутат Кива призвал СБУ «ликвидировать» главного провокатора войны Байдена

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14 февраля 2022, 13:43

Джо Байден, фото: Adrian Wyld/ globallookpress.com

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива предложил Службе безопасности Украины «ликвидировать» главного провокатора войны президента США Джо Байдена.

Кива призвал СБУ немедленно подготовить план нейтрализации «главного сеятеля паники и провокатора войны» Джо Байдена. По его словам, высказывания и действия американского лидера являются «преступлениями против экономики и безопасности» Украины.

«Надеюсь, Зеленский пригласил его на Украину именно с этой целью»,- резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у Байдена помощи и пригласил в ближайшее время посетить страну.