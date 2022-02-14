CNN: Зеленский попросил у Байдена помощи и пригласил в ближайшее время посетить Украину

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14 февраля 2022, 07:59 Источник: CNN

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

СМИ со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом попросил политика «как можно скорее» посетить его страну.

Собеседник отметил, что Зеленский пригласил Байдена в ближайшее время посетить Украину, а также запросил у американского коллеги «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки».

При этом чиновник из США заявил, что встреча президентов в Киеве на фоне текущего кризиса «маловероятна».

Ранее сообщалось, что в воскресенье Зеленский обсудил с Байденом текущую ситуацию с безопасностью, санкции и возможную «российскую угрозу». Это был третий телефонный разговор между лидерами в 2022 году.