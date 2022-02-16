Президент России Путин не планирует обращаться к гражданам США

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16 февраля 2022, 13:22

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин доступно и в полной мере объясняет позицию России на международной арене в ходе пресс-конференций и не будет давать отдельные пояснения. В частности, Кремль исключает возможность обращения российского лидера к американцам или любому другому народу. Такое заявление сделал в среду, 16 февраля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кремлевский чиновник иронично воспринял вопрос о подобном обращении и ответил в соответствии с контекстом: «Вы имеете в виду с призывом не нападать на Канаду? Нет, не планируется». Песков подчеркнул, что глава государства на регулярных пресс-конференциях «весьма исчерпывающе излагал позицию РФ». «Я имею в виду почему Россия не нападет на Украину», − уточнил секретарь президента.

Напомним, ранее американский президент Джозеф Байден в своем обращении к российским гражданам призвал россиян не бояться США, НАТО и Украины. Он заявил, что народы России и Украины имеют общую историю и не должны развязывать "кровавую" войну.