НАТО получила запрос Украины о международной помощи на случай ЧС «различного характера»

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15 февраля 2022, 22:54 Источник: ТАСС

флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image/www.imago-images.de

Вечером во вторник, 15 февраля, стало известно, что Североатлантический альянс получил запрос Украины о международной помощи на случай возникновения чрезвычайных ситуаций "различного характера".

Согласно последней информации, речь идет о возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуациях "разного характера", которые могут затронуть гражданское население Украины.

Уточняется, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций страны сейчас готовится к ЧС. Кроме того, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) ранее сегодня получил запрос международной помощи со стороны Киева.

Также известно, что украинская сторона запросила у НАТО более сотни внедорожников, средства разминирования и радиохимической разведки. Дополнительной информации по данной теме не поступало.