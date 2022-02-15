НАТО получила запрос Украины о международной помощи на случай ЧС «различного характера»

Вечером во вторник, 15 февраля, стало известно, что Североатлантический альянс получил запрос Украины о международной помощи на случай возникновения чрезвычайных ситуаций "различного характера".
Согласно последней информации, речь идет о возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуациях "разного характера", которые могут затронуть гражданское население Украины.
Уточняется, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций страны сейчас готовится к ЧС. Кроме того, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) ранее сегодня получил запрос международной помощи со стороны Киева.
Также известно, что украинская сторона запросила у НАТО более сотни внедорожников, средства разминирования и радиохимической разведки. Дополнительной информации по данной теме не поступало.