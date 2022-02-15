Захарова: глава МИД Британии Трасс, продолжая дезинформировать о планах России, решила «позориться до конца»

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15 февраля 2022, 22:01 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не может позволить себе забыть о распространяемой дезинформации о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину.

Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что РФ планирует "вторжение" на Украину под "чужими флагами", выразила мнение, что глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс решила "позориться до конца".

Дипломат заметила, что официальные лица в Великобритании не имеют возможности распрощаться с той версией, которую "скормили своим средствам массовой дезинформации", поэтому позволяют себе некое отступление "назад и вбок" и придумывают новые подробности.