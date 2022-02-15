Военный эксперт Литовкин заявил, что целью новости о «дате и времени вторжения» России на Украину является «хайп»

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15 февраля 2022, 19:26

солдаты, pixabay.com

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин оценил информацию британских СМИ о том, что "вторжение" на Украину со стороны РФ якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

Виктор Литовкин подчеркнул, что речь идет о фейковых публикациях, целью которых является "хайп". Эксперт в разговоре с RT напомнил, что РФ не раз заявляла об отсутствии намерения нападать на Украину, однако весь мир оказывается "оболванен" информационной войной, которую Запад ведет против России.

Литовкин также допустил, что "ненападение" на Украину западные страны будут трактовать как собственную победу. "Мало ли какие причины придумают, чтобы оправдать свое вранье", – заключил специалист.