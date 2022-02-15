Израильтяне готовят своих граждан к эвакуации из Украины

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15 февраля 2022, 11:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

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Хоть позицию Израиля и нельзя называть антироссийской, его политики всё же призывают соотечественников как можно скорее покинуть Украину.

В возможность грядущего вторжения РФ в Израиле охотно верят, даже несмотря на заявления Кремля. После заседания кабмина в прошедшие выходные премьер страны Нафтали Беннет призвал всех евреев покинуть Украину в ближайшие же дни. «Не идите на ненужный риск», - заявил Беннет, «Не ждите ситуации, когда вам захочется вернуться, но вы этого сделать не сможете. Как можно быстрее покиньте Украину и вернитесь домой». При этом, премьер отметил, что надеется на прекращение напряжённости без вооружённых конфликтов и последующих трагедий. В правительстве Израиля не желают никакой войны.

Тем не менее, власти разрабатывают масштабный план эвакуации израильтян из Украины. Издание Jerusalem Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников государства, сообщило, что у Беннета есть задумка о секретной операции по спасению всех евреев и их семей из Украины в случае начала там масштабных боевых действий. Данные меры будут включать в себя спасение, транспортировку в Израиль и предоставление мест для временного проживания. Подробности этой операции пока что неясны. Но все соответствующие министерства и официальные организации прорабатывают инициативу на протяжении многих недель.