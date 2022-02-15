Эксперт Данюк назвал «потаканием информационной истерии» разработку ответа США на «вторжение» РФ на Украину

Аргументы Недели → Политика 13+

15 февраля 2022, 11:40 Источник: RT

военные США, фото: pixels.com

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что сообщении о «вторжении» России на территорию Украины являются элементами информационной войны. Так эксперт отреагировал на публикацию The Washington Post об экспертах, которые разрабатывают сценарии на случай эскалации ситуации вокруг Киева.

В газете появился материал о том, что Белый дом еще в ноябре 2021 года организовал группу экспертов, которая занимается разработкой сценария на случай эскалации ситуации вокруг Киева. Так называемая «Команда тигров» была создана, «когда совет нацбезопасности обнаружил признаки массового наращивания российских сил на границе с Украиной». В источнике говорится, что в нее входят представители разведсообщества.

«Серьёзное обсуждение сценариев - это потакание информационной истерии и, как следствие, использование существующих ресурсов, чтобы экспертное сообщество уже находилось в рамках стереотипов, что «Россия агрессивна» и «Россия нападает»,- пояснил Данюк RT.