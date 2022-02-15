Экс-премьер Украины Азаров заявил, что главная цель США - развязать войну между Россией и Украиной

Аргументы Недели → В мире 13+

15 февраля 2022, 08:39 Источник: МК

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Xinhua / globallookpress.com

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал сообщения о «вторжении» России провокацией. По его словам, Соединенные Штаты хотят развязать войну между Киевом и Москвой.

Азаров отметил, что абсолютно очевидная цель США при всех президентах – организовать вооруженный конфликт между Киевом и Москвой. Экс-премьер добавил, что Россия - военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить Вашингтон в случае противостояния.

«Поэтому Россию надо максимально ослабить, а еще лучше - сделать так, чтобы она развалилась»,- продолжил он.

Политик считает, что США ведут системную работу в этом направлении с 1946 года, и антироссийская политика Вашингтона не зависит от смены президентов в Белом доме. Азаров утверждает, что военная провокация Украины возможна в Донбассе, где против 30-35 тысяч защитников ДНР и ЛНР официальный Киев сосредоточил 150 тыс. солдат.

Премьер уточнил, что вооружение, которое поставлялось США и НАТО в последнее время на Украину, шло именно на Донбасс.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива предложил Службе безопасности Украины «ликвидировать» главного провокатора войны президента США Джо Байдена.