Экс-премьер ДНР Бородай рассказал о «снайперском сафари» за деньги на линии соприкосновения в Донбассе

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14 февраля 2022, 10:53 Источник: RT

Александр Бородай, фото: ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Бывший глава правительства самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Бородай заявил, что украинские военные приглашают на линию фронта иностранных снайперов для «сафари» на граждан ЛНР и ДНР.

Бородай отметил, что на Западе есть культура снайперской стрельбы. По его словам, в зону боевого конфликта в Донбассе приезжали иностранцы пострелять по людям за деньги.

«Это сафари, за которые платят деньги. Не им платили, а стрелки платили за то, чтобы получить такую возможность. Как в Африку ездят на охоту, так же едут и в Донбасс, чтобы пострелять по живым мишеням»,- пояснил он RT.

Депутат добавил, что иностранцы обычно используют для стрельбы по жителям и военнослужащим ДНР и ЛНР мощные дальнобойные снайперские винтовки, в том числе и американского производства. Бородай уточнил, что украинские политики, чиновники и военные не просто знают о «сафари» на линии соприкосновения в Донбассе, но и способствуют развитию такого вида «туризма».

Ранее бывший командующий ополчением самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков допустил, что широкомасштабный военный конфликт на территории Донбасса может разгореться в течение ближайшей недели.