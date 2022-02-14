Песков сообщил о доработке внешнеполитической концепции России с учетом обстановки в мире

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14 февраля 2022, 07:33 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внешнеполитическая концепция страны будет дорабатываться учетом нынешней обстановки в мире. Основные правки рассматривались на оперативном совещании постоянных членов Совбеза на прошлой неделе.

«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения … внешнеполитическая концепция будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, но ищет возможности для расширения взаимодействия только там, где есть взаимность.

Ранее Песков рассказал, что любое выступление в любом формате Владимира Путина незамедлительно собирает на себе интерес абсолютно всех в мире.