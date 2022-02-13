Песков заявил, что в РФ нет дефицита возможностей для высказывания позиции иностранным партнерам

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13 февраля 2022, 11:05 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в воскресенье, 13 февраля, что в Москве нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам.

Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации сегодня отметил, что любое выступление в любом формате президента России Владимира Путина незамедлительно собирает на себе интерес абсолютно всех в мире.

"Это продолжается, это абсолютно закономерно", – отметил пресс-секретарь главы государства и добавил, что "в этом плане" никакого дефицита нет.