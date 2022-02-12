Песков: речь Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году была призывом «не прятать голову в песок», но Запад не прислушался

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12 февраля 2022, 11:07 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году не имела агрессивный характер, а была призывом «не прятать голову в песок» и заняться решением проблем, которые в ближайшие годы вырастут в полный рост.

Песков отметил, что был в день выступления Путина в мюнхенской гостинице. По его словам, после речи российского лидера было много попыток общаться с западными журналистами, чтобы показать им на самом деле предельно конструктивный характер выступания.

«Все восприняли это в штыки, все - я имею в виду коллективный Запад - окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время. Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет. Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост. Но, к сожалению, не прислушались»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Политик затронул вопросы однополярности современной мировой политики, а также места и роли России в современном мире с учётом нынешних реалий и угроз. Выступление российского лидера стало одним из самых ярких.

Ранее Песков выразил мнение, что Мюнхенская конференция теряет свою востребованность, поскольку «превращается в клуб одной точки зрения».