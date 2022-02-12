Песков заявил, что Мюнхенская конференция «превращается в клуб одной точки зрения»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2022, 09:42 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция теряет свою востребованность, поскольку «превращается в клуб одной точки зрения».

Впервые за два года Мюнхенская конференция по безопасности должна пройти в очном формате 18-20 февраля. В этом году Владимир Путин не будет принимать участие в мероприятии.

Песков отметил, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка не теряет свою актуальность. По его словам, для многих стран она до сих пор востребована и интересна, но «превращается в клуб одной точки зрения» из-за отсутствия объективности. Официальный представитель Кремля пояснил, что «в клубе можно обсуждать одну точку зрения, но только приверженцам этой точки зрения».

«В этом плане для нас гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные точки зрения, по-прежнему. И я надеюсь, всегда будут именно разные, даже диаметрально противоположные точки зрения»,- добавил Песков.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что российская сторона не примет участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности.

