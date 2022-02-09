Захарова заявила, что Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Аргументы Недели → Политика 13+

9 февраля 2022, 19:01 Источник: Twitter

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в среду, 9 февраля, что российская сторона не примет участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Марии Захаровой, в соответствии с информацией МИД РФ, официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности участвовать не будут – по различным причинам.

Как отметила дипломат, в последние годы конференция все больше превращается в "трансатлантический форум", тем самым теряя свои инклюзивность и объективность.