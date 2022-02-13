Консульская служба Венгрии призвала граждан страны отложить поездки на Украину

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13 февраля 2022, 14:56 Источник: РИА "Новости"

флаг Венгрии, pixabay.com

Консульская служба Венгрии в воскресенье, 13 февраля, призвала граждан страны оценить необходимость их поездок на территорию Украины и, при наличии такой возможности, отложить их на более поздний срок.

В венгерской консульской службе сегодня подчеркнуи, что на фоне "напряженности", которая сложилась в последние дни между Украиной и РФ, граждан Венгрии просят повременить с поездками на украинскую территорию.

Если же они не могут отложить поездку или хотят остаться в регионе, то их призывают зарегистрироваться в целях получения консульской защиты.