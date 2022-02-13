МИД Мексики призвал граждан страны не посещать Украину

Аргументы Недели → Политика 13+

13 февраля 2022, 09:49 Источник: ТАСС

флаг Мексики, pixabay.com

Министерство иностранных дел Мексики порекомендовало гражданам латиноамериканской страны не посещать Украину. Об этом говорится в предупреждении, которое было обнародовано в субботу вечером.

В МИД Мексики подчеркнули, что в связи с сокращением воздушного сообщения на Украине мексиканцам, которые хотели бы посетить страну с деловыми или туристическими целями, рекомендуется воздержаться от поездок, поскольку они рискуют остаться там на какое-то время.

Также ведомство предложило мексиканцам, проживающим на украинской территории, воспользоваться еще доступными коммерческими маршрутами для возвращения на родину.