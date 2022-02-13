Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо призвал граждан страны покинуть Украину

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13 февраля 2022, 09:07 Источник: Facebook

флаг Италии, pixabay.com

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в субботу, 12 февраля, что гражданам страны рекомендуется покинуть Украину. По словам дипломата, сделать это следует в целях предосторожности.

Луиджи Ди Майо отметил, что ранее председательствовал на заседании кризисного центра МИД, которое было посвящено ситуации на Украине.

По словам министра, всем итальянским гражданам, которые в настоящий момент находятся на украинской территории, рекомендуется вернуться на родину на коммерческом транспорте. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призывает отложить поездки на Украину. Также было решено вернуть весь неосновной персонал посольства в Киеве.