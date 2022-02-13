Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Демченко опроверг информацию о запрете на въезд в страну для граждан РФ

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13 февраля 2022, 08:29 Источник: РИА "Новости"

Украинская граница, Serhii Hudak/globallook.com

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в рамках разговора с представителями СМИ в воскресенье, 13 февраля, опроверг информацию о запрете на въезд в страну граждан России.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что власти в Киеве якобы приняли решение не впускать граждан РФ на украинскую территорию.

Андрей Демченко призвал не руководствоваться слухами. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины напомнил, что существует законодательство, которое регламентирует пересечение государственной границы. Он также заметил, что ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде на украинскую территорию.