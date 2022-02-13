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13 февраля 2022, 07:15

флаг Канады, pixabay.com

Канада приостановила работу своего посольства в Киеве. Министр иностранных дел страны Мелани Жоли уточнила, что эта мера была принята в связи с "ухудшением ситуации в плане безопасности".

Мелани Жоли подчеркнула, что Канада приняла решение перенести операции посольства во временный офис во Львове и приостановить деятельность дипмиссии в Киеве.

Глава канадского Министерства иностранных дел, однако, обратила внимание на то, что дипломатическое присутствие и активное участие страны на территории Украины будет продолжено.