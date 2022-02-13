Канада приостановила работу своего посольства в Киеве. Министр иностранных дел страны Мелани Жоли уточнила, что эта мера была принята в связи с "ухудшением ситуации в плане безопасности".
Мелани Жоли подчеркнула, что Канада приняла решение перенести операции посольства во временный офис во Львове и приостановить деятельность дипмиссии в Киеве.
Глава канадского Министерства иностранных дел, однако, обратила внимание на то, что дипломатическое присутствие и активное участие страны на территории Украины будет продолжено.