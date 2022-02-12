Ушаков: американцы раздувают истерию вокруг российского «вторжения», параллельно накачивая военные мускулы Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2022, 22:47 Источник: ТАСС

Юрий Ушаков. Фото: сайт Кремля

США инициируют истерию вокруг «нападения» России на Украину, а сами тем временем накачивают Киев оружием, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге, посвященном итогам беседы Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в субботу вечером по телефону.

«Факты такие, что американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины, выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых военных инструкторов», - заявил Ушаков.

По словам помощника российского президента, в настоящее время истерика по поводу перемещения российских войск по своей же территории «доведена до абсурда». Ушаков рассказал, что эта тема также была затронута в разговоре глав государств.

«Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма», - сказал Ушаков.