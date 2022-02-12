Зеленский призвал США предоставить доказательства планируемого якобы на следующей неделе «вторжения» России на Украину

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12 февраля 2022, 15:56 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вокруг «многовато» информации о скором «вторжении» России на Украину и попросил США предоставить доказательства, что оно действительно намечено на 16 февраля. Трансляцию его выступления вел украинский телеканал «Наш».

«Если есть какая-то у вас или любых людей дополнительная информация относительно 100-процентного вторжения, начиная с 16 числа, РФ в Украину, дайте нам эту информацию», - сказал Зеленский.

«Я считаю, что сейчас на информационном пространстве многовато информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией», —добавил он, отметив при этом, что Украине необходимо быть готовой к любым шагам «с любой границы».

Ранее сообщалось, что советник американского президента Джейк Салливан в пятницу заявил, что США располагают разведданными, которые свидетельствуют о возможности нападения России на Украину в дни проведения Олимпийских игр в Пекине.