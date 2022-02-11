Джейк Салливан: Россия может напасть на Украину во время Олимпиады

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11 февраля 2022, 22:57 Источник: "Интерфакс"

Джейк Салливан, CNP/AdMedia/globallook.com

Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что США располагают разведданными, которые свидетельствуют о возможности нападения России на Украину в дни проведения Олимпийских игр в Пекине. Об этом он заявил в пятницу на брифинге в Белом доме.

«Как мы говорили раньше, мы находимся в периоде времени, когда нападение на Украину может состояться. (...) Я не буду раскрывать наши разведданные, однако хочу ясно сказать: атака могла бы произойти во время Олимпиады, несмотря на спекуляции о том, что это будет возможно только после ее завершения», - заявил Салливан.

При этом, по словам помощника Байдена, США не утверждают, что Россия приняла окончательное решение о вторжении на Украину.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает маловероятным «вторжение» России на Украину.