WSJ: Зеленский считает маловероятным «вторжение» России на Украину

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9 февраля 2022, 15:34 Источник: The Wall Street Journal

президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos/dpa

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным "вторжение" России в страну. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Американские чиновники сообщили изданию, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заметил, что "угроза" безопасности со стороны РФ якобы возросла. Украинский лидер в свою очередь уточнил, что "угроза существует с 2014 года". Глава США обратил внимание на то, что российские войска сейчас находятся на юге Белоруссии, а это потенциально может "изменить правила игры".

Wall Street Journal отмечает, что, по словам знакомых с мышлением Зеленского людей, президент Украины по-прежнему считает маловероятным "вторжение" со стороны России.