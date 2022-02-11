Представители КПРФ сообщили, что Геннадий Зюганов госпитализирован для профилактики

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11 февраля 2022, 18:23 Источник: Интерфакс

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован на несколько дней для профилактики. Руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко в пятницу сообщил, что решение пройти обследование принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет операций.

По словам Ющенко, Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, поскольку по работе он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания".

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко считает, что уже через несколько дней Геннадий Зюганов будет выписан.

По данным Ющенко, политик обычно проходит обследование и лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

В ЦКБ сейчас проходит лечение от коронавируса Владимир Жириновский. Состояние лидера ЛДПР сегодня оценивается как стабильное.