Представители КПРФ сообщили, что Геннадий Зюганов госпитализирован для профилактики

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован на несколько дней для профилактики. Руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко в пятницу сообщил, что решение пройти обследование принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет операций.
По словам Ющенко, Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, поскольку по работе он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания".
Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко считает, что уже через несколько дней Геннадий Зюганов будет выписан.
По данным Ющенко, политик обычно проходит обследование и лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.
В ЦКБ сейчас проходит лечение от коронавируса Владимир Жириновский. Состояние лидера ЛДПР сегодня оценивается как стабильное.