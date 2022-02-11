В Минздраве сообщили о стабильном состоянии госпитализированного с коронавирусом Владимира Жириновского

Аргументы Недели → Общество 13+

11 февраля 2022, 17:22

Владимир Жириновский, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Центральную клиническую больницу, сегодня оценивается как стабильное. В пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ журналистам сообщили, что врачи продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь.

В среду в Минздраве сообщили о госпитализированном 2 февраля в ЦКБ с диагнозом ковид лидере ЛДПР. В четверг однопартийцы Владимира Жириновского сообщали, что он работает с документами, дает указания, и скоро вернется к полноценной, активной работе. Жириновский скрывал заражение коронавирусом две недели. Политик сообщал, что делал прививку от ковида восемь раз

По мнению доктора медицинских наук, иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, то, что лидер ЛДПР столько раз вакциировался от коронавируса, но всё-таки заболел, никак не изменит ситуацию с вакцинацией.

В беседе с Pravda.Ru Жемчугов подчеркнул, что слишком частая вакцинация в качестве меры профилактики COVID-19 не приносит эффекта, а вредит организму.

"Потому что вакцины векторные, у которых есть аденовирус как носитель, при многократном употреблении перестают действовать. На вектор, на этот аденовирус тоже развивается иммунный ответ. И чем больше раз человек прививается, тем больше блокада вакцины в момент введения", — объяснил эксперт. По мнению специалиста, частые прививки, в том числе от COVID-19 — это верный способ погубить иммунитет.