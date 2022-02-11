Песков подтвердил отказ Макрона проходить тест-ПЦР перед встречей с Путиным

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11 февраля 2022, 14:15

Эммануэль Макрон, Kremlin Pool/ Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава Франции Эммануэль Макрон отказался перед встречей с Владимиром Путиным от теста на коронавирус. По этой причине главы двух стран сидели далеко друг от друга. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает РИА Новости.

«Да, действительно», − ответил Песков на вопрос о том, что французский президент не сдал тест перед важной встречей.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении президента Франции упоминало, что на встрече Путина и Макрона разделял длинный стол, поскольку иностранный лидер по прибытии в Москву не стал проходить ПЦР-тестирование. Журналисты связывают это с тем, что Париж не хотел давать Москве образец ДНК Макрона.

Тем не менее, французский лидер сделал тест во Франции, вылетая в Россию, а по возвращении тоже сделал тест на антиген, но провёл его личный врач политика.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита в Москву озвучил главе РФ Владимиру Путину ряд идей по ситуации на Украине, которые, как сообщает Daily Mail, не были согласованы с НАТО.