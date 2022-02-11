Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Тихановская выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

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11 февраля 2022, 13:34 Источник: Twitter

Светлана Тихановская, Christoph Soeder/dpa/globallookpress.com

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в пятницу заявила, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году и проведет в Германии ряд встреч на высоком уровне.

Светлана Тихановская отметила, что намерена в рамках Мюнхенской конференции обсудить с политиками мира режим – как угрозу безопасности в регионе, а также решение по выходу из кризиса в Республике Беларусь. Кроме того, она намерена провести встречи, в рамках которых будет обсуждаться поддержка белорусским гражданам.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 18-20 февраля.