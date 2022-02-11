The Washington Post сообщает, что в поместье Трампа были обнаружили документы с пометками «совершенно секретно»

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11 февраля 2022, 09:13 Источник: The Washington Post

бывший президент США Дональд Трамп, CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Среди документов, вывезенных Национальным управлением архивов и документации из поместья экс-президента США Дональда Трампа Мар-о-Лаго, были найдены бумаги с пометками "секретно" и "совершенно секретно".

Как сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники, некоторые документы, обнаруженные в поместье Дональда Трампа, носят конфиденциальный характер – правом доступа к ним обладает крайне узкий круг уполномоченных лиц.

Инсайдеры утверждают, что когда Трамп находился на посту президента, он часто забирал из Белого дома различные бумаги, чтобы ознакомиться с ними дома. Представитель политика Тейлор Будович, комментируя обнаружение документов, подчеркнул, что "нормальный и рутинный процесс" пытаются использовать в качестве оружия против экс-главы страны.