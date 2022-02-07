WP: из имения Трампа изъяли письма лидера КНДР Ким Чен Ына

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7 февраля 2022, 16:46 Источник: Washington Post

Дональд Трамп, фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что сотрудники американского Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента Дональда Трампа во Флориде «любовные» послания лидера КНДР Ким Чен Ына. Так письма политика охарактеризовал бывший глава государства.

Архивисты забрали переписку с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из имения Трампа, куда экс - президент ее перевез из Белого дома, в рамках Закона о документах, согласно которому все официальные документы главы государства представляют собой общенациональное достояние.

Также из имения Трампа было изъято послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.

Один из бывших сотрудников Белого дома, комментируя перспективу привлечения Трампа к судебной ответственности, исключил наличие злого умысла в действиях экс-президента. Собеседник отметил, что перевозка архива в личное имение отражает привычку политика следить за сопровождением сделок, которую он приобрел во время карьеры бизнесмена.



Ранее Трамп заявил, что если Россия откажется от планов «вторжения» на Украину, то действующий президент США Джо Байден «отдаст ей все».