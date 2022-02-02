Дональд Трамп: если Россия откажется от планов «вторжения» на Украину, Байден «отдаст ей все»

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2 февраля 2022, 16:36 Источник: "Интерфакс"

Дональд Трамп, Brandon Bell/POOL/globallook.com

Если Россия не станет предпринимать агрессивных действий против Украины, она сможет добиться значительных уступок со стороны Вашингтона. Об этом в интервью телеканалу Newsmax сказал бывший президент США Дональд Трамп.

«Как минимум, они (Россия — ред.) смогут на переговорах получить много хорошего для себя. Если они не предпримут действий (в отношении Украины — ред.), то Байден отдаст им все», - заявил Трамп. Рассуждая о напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины, Трамп подчеркнул, что в его бытность президентом США такая ситуация была бы невозможна, потому что он не допускал такого рода проблем.

Отвечая на вопрос о том, какие шаги в отношении Украины, по его мнению, готовит Россия, экс-президент ответил: «Похоже, что Россия пойдет на какие-то действия». Какого рода действия он имеет в виду, Трамп пояснять не стал.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что некомпетентная политика и слабость Джо Байдена может привести к началу третьей мировой войны.

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