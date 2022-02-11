РБК: Глава Марий Эл Александр Евстифеев может уйти в отставку

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11 февраля 2022, 08:53 Источник: РБК

В. Путин и А. Евстифеев, фото с сайта Кремля

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев собирается уйти в отставку по собственному желанию.

Пятилетний срок полномочий Евстифеева истекает в этом году.

О том, что глава региона не намерен баллотироваться на второй срок, рассказали четыре знакомых с темой источника РБК. Три инсайдера утверждают, что причина отставки - личное решение Евстифеева, он категорически не хочет продолжать работу на губернаторском посту. По данным источников, вероятность отставки Евстифеева почти 100 процентов.

Александр Евстифеев - глава Республики Марий Эл с 21 сентября 2017 года. В сентябре 2021 года Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с главой Марий Эл Александром Евстифеевым. Они обсуждали актуальные вопросы по ситуации с коронавирусом и национальные проекты.

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