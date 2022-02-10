В правительстве Подмосковья произошли кадровые перестановки

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10 февраля 2022, 13:39 Источник: ТАСС

Ирина Калюгина, фото: vk.com/mosregru

В правительстве Московской области произошли кадровые перестановки. Депутаты областной думы на заседании в четверг согласовали назначение предложенных губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым кандидатур на должности вице-губернатора и заместителей председателя регионального правительства.

Ирина Каклюгина назначена на должность вице-губернатора Московской области. Ранее она работала зампредом областного правительства. В новой должности Каклюгина будет курировать вопросы социального развития населения, образования, спорта, туризма, культуры, государственного управления, информационных технологий и работу главного архивного управления Московской области.

Первым зампредом правительства Подмосковья стала Светлана Стригункова, которая до этого работала в регионе зампредом правительства министром здравоохранения области. Также должность зампреда получила Анна Кротова.

Екатерина Зиновьева продолжит курировать инвестиционный блок в качестве зампреда правительства министра инвестиций промышленности и науки региона.

На этой неделе в понедельник, 7 февраля, Андрей Воробьев рассказал о масштабных кадровых перестановках в регионе. Зампредом правительства по информационной политике стал Вячеслав Духин. Анастасия Звягина станет советником губернатора.

Наталья Виртуозова, которая занималась формированием и реализацией единой информационной политики в области, покинет свой пост по собственному желанию.

Минкультуры и комитет по туризму будут объединены. Ведомства возглавит действующий министр культуры Подмосковья Елена Харламова. Министерство информационных и социальных коммуникаций возглавит Екатерина Швелидзе. Главное управление территориальной политики преобразуют в министерство.