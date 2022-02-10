Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике

Аргументы Недели → Политика 13+

10 февраля 2022, 22:51

Также Путин утвердил положения комиссии и её состав.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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