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Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике

, 22:51

Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», сказано в тексте.

Также Путин утвердил положения комиссии и её состав.

Ранее депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Мария Ионова назвала указ о создании профессиональной армии Украины «бестолковым пиаром».

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