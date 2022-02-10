Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», сказано в тексте.
Также Путин утвердил положения комиссии и её состав.
Ранее депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Мария Ионова назвала указ о создании профессиональной армии Украины «бестолковым пиаром».