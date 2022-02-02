Депутат Рады Ионова назвала указ Зеленского об армии «бестолковым пиаром»

Аргументы Недели → В мире 13+

2 февраля 2022, 08:44

В. Зеленский, офис президента Украины

Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Мария Ионова назвала

указ об армии, оглашенный во вторник Владимиром Зеленским, "бестолковым пиаром".

Указ президента Украины предусматривает усиление обороноспособности страны за счет увеличения численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года. Также предполагается создание дополнительных 20 бригад и увеличение срока службы по контракту и поднятие зарплат военнослужащим.

Зеленский рассказал об указе на заседании Рады. Парламентарий Мария Ионова заявила, что указ Зеленского об увеличении численности вооруженных сил не имеет силы, поскольку такие вопросы относятся к полномочиям парламента, а не главы государства, - передает радио Sputnik.

"Зеленский сегодня торжественно пообещал поднять армию с колен… Увы, похоже на очередную ложь и бестолковый пиар. Во-первых, численность ВСУ регулируется законом Верховной рады, а не указом президента. И должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства", – написала Ионова на своей странице в Facebook.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости