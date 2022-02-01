Зеленский на заседании Рады сообщил о подписании указа о создании профессиональной армии Украины

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник на торжественном заседании Верховной Рады сообщил о подписании указа о создании профессиональной армии Украины. Зеленский рассказал, что подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы.
Украинский лидер раскрыл в Раде, что документ предусматривает увеличение денежного довольствия военных, переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока службы контрактников, а также увеличение численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек за три года и создание дополнительных 20 бригад.
"Указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы не потому, что скоро война, а этот указ, чтобы дальше был мир в Украине", — пояснил Зеленский.
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