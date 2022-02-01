Аргументы Недели В мире 13+

Зеленский на заседании Рады сообщил о подписании указа о создании профессиональной армии Украины

, 12:35 Источник: Свободная пресса

Зеленский на заседании Рады сообщил о подписании указа о создании профессиональной армии Украины
В. Зеленский, офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник на торжественном заседании Верховной Рады сообщил о подписании указа о создании профессиональной армии Украины. Зеленский рассказал, что подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы.

Украинский лидер раскрыл в Раде, что документ предусматривает увеличение денежного довольствия военных, переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока службы контрактников, а также увеличение численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек за три года и создание дополнительных 20 бригад.

"Указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы не потому, что скоро война, а этот указ, чтобы дальше был мир в Украине", — пояснил Зеленский.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Представитель Пентагона Кирби: Байден «ясно дал понять, что мы не увидим американских войск на земле в бою с русскими на Украине»

Представитель Пентагона Кирби: Байден «ясно дал понять, что мы не увидим американских войск на земле в бою с русскими на Украине»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден «ясно дал понять, что мы не увидим американских войск на земле в бою с русскими на Украине». Об этом заявил Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Экономика