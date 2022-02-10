Лавров: Запад пытается обмануть Россию, пренебрегая своими обязательствами по безопасности

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10 февраля 2022, 14:50 Источник: ТАСС

Переговоры России и Британии, фото с сайта МИД РФ

Западные страны пытаются обмануть Россию, пренебрегая своими обязательствами в рамках ОБСЕ по принципам неделимости безопасности и выдергивая из цельного пакета соглашений только право на альянс.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс. Об этой "беспрецедентной" встрече Лавров сказал: "Разговор немого с глухим".

Глава российской дипломатии заметил, что на Западе политики выучили термин "деэскалация" и сейчас "как под копирку" вставляют его в любом контексте в отношении России.

Они требуют на Москвы проведения соответствующей "деэскалации" и призывают Россию выбрать путь дипломатии. По словам Лаврова, Россия "целиком за дипломатию", и выбирала дипломатию все эти годы. Реальным дестабилизирующим фактором Лавров назвал позицию Запада. Он напомнил про обман нас, после того, как объединялась Германия.

"Сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ о неделимости безопасности", - заявил Лавров и напомнил о пакете, который согласован, и из него выдирается только право на альянс, а "обязанность не ущемлять безопасность другого просто игнорируется".

Как заявил Лавров, аналогичный подход Запада доминирует и в отношении минских соглашений.

Лавров заявил, что "сегодняшняя встреча беспрецедентна", потому что завтра встречаются в Москве главы министерств обороны России и Великобритании Сергей Шойгу и Бен Уоллес.