Лавров сообщил, что после его беспрецедентной встречи с главой британского МИД Трасс в Москве встретятся главы Минобороны

Аргументы Недели → В мире 13+

10 февраля 2022, 13:23

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Cергей Лаврова в четверг рассказал о переговорах со своей коллегой министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Глава британского МИД прибыла на встречу с Лавровым в Москву.

Лавров заявил, что "сегодняшняя встреча беспрецедентна", потому что завтра встречаются в Москве главы министерств обороны России и Великобритании Сергей Шойгу и Бен Уоллес.

Лавров в своей вступительной речи напомнил, что полноценных двусторонних переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств России и Великобритании не было давно. Министр сказал, что встречался Борисом Джонсоном в его качестве главы Форин офиса в декабре 2017 года.

Лавров сегодня также заявил, что Россия и Великобритания как постоянные члены Совета Безопасности ООН, союзники во Второй мировой войне, по итогам которой сложилась современная архитектура безопасности, несут особую ответственность за пресечение негативных тенденций в международных отношениях. Это особенно актуально сейчас для региона Евроатлантики.

"Есть о чем поговорить", - подчеркнул он.

В посольстве Великобритании сообщали, что Бен Уоллес намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу 11 февраля в Москве.