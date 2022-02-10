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Лавров о переговорах с главой МИД Британии Трасс по Украине сказал: «Разговор немого с глухим»

, 13:55

Лавров о переговорах с главой МИД Британии Трасс по Украине сказал: «Разговор немого с глухим»
Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине как «разговор немого с глухим». Лавров надеялся обсудить российские предложения по гарантиям безопасности и выразил надежду на восстановление межведомственного взаимодействия с Великобританией.

В начале переговоров он сообщил, что Россия ответит взаимностью, если целью визита глав МИД и Минобороны Великобритании в Москву является улучшение отношений.

Трасс заявила, что приехала в Москву, чтобы призвать Россию к дипломатическому пути по решению ситуации вокруг Украины. Глава британского МИД также сказала, что Великобритания не может игнорировать наращивание военных сил России на границе с Украиной.

Переговоров глав МИД двух стран не было пять лет. Трасс прилетела в Москву на встречу с Лавровым.
Ее переговоры прошли в рамках двухдневного визита в Россию.

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