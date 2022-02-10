В ЛДПР сообщили о самочувствии госпитализированного Жириновского: работает с документами и дает поручения

Аргументы Недели → Политика 13+

10 февраля 2022, 10:54

Владимир Жириновский, фото: vk.com/zhirinovskyv

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, госпитализированный несколько дней назад из-за коронавируса, чувствует себя нормально. Представители ЛДПР рассказали в четверг, что Владимир Вольфович в больнице работает с документами и дает поручения.

О заболевании политика коронавирусной инфекцией нового типа стало известно в среду, 9 февраля. По данным Министерства здравоохранения РФ, Жириновский находится в Центральной клинической больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в связи с диагностированным у него ковидом.

В ведомстве сообщили, что лидер ЛДПР был доставлен 2 февраля в ЦКБ с диагнозом "ковид-омикрон", его состояние стабильное.

ТАСС со ссылкой на свои источники передает, что Владимир Жириновский никаким аппаратом ИВЛ не пользуется, в лечебных целях ему дают подышать кислородом через маску, - сообщает RT.

Сегодня стало известно, что у политика две недели назад появились симптомы ковида, он стал работать дома.