Источник «Коммерсанта» узнал, что Жириновский две недели скрывал заражение COVID-19

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10 февраля 2022, 07:42 Источник: Коммерсантъ

Владимир Жириновский, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Вольфович Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Источники «Коммерсанта», близкие к Минздраву, рассказали, что у политика две недели назад появились симптомы ковида.

Он сдал анализы, и заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердилось. Услышав диагноз, Владимир Вольфович попросил врачей сохранять конфиденциальность. Жириновский объяснил это тем, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа.

Лидер ЛДПР рассказывал, что прививку от COVID-19 он сделал восемь раз. Политик активно агитировал за вакцинацию почти во всех своих публичных выступлениях. Но заболев, Жириновский переживал, что информация о его заболевании оказалась бы как нельзя кстати для политических противников ЛДПР среди «антиваксеров».

Парламентарий решил временно перейти на домашний карантин и работать удаленно. Об истинных причинах «удаленки» Жириновского знали только его личные охранники, помощники и руководитель аппарата. Все остальные, в том числе депутаты Госдумы от ЛДПР, были убеждены, что лидер партии просто страхуется от коронавируса.

Владимир Жириновский уже два дня находится в Центральной клинической больнице. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что медики сделают все возможное.