Геннадий Онищенко: Жириновскому сейчас и так тошно

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9 февраля 2022, 17:07 Александр Саргин

Фото: соцсети

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский уже два дня находится в Центральной клинической больнице по причине заражения омикрон-штаммом коронавируса.

По сообщениям СМИ, хотя врачи контролируют состояние лидера ЛДПР, состояние 75-летнего политика пока оценивается как тяжелое.

«Давайте сейчас просто не будем витийствовать, - предложил «АН» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, глава Роспотребнадзора (1996-2013 гг.) Геннадий Онищенко. - Я думаю, что мои коллеги разберутся и сделают все возможное, а сейчас не надо вообще говорить об этом. Понимаешь, Владимиру Вольфовичу Жириновскому сейчас и так тошно!»

Напомним, что в пресс-службе ЛДПР заявили, что «Жириновский чувствует себя хорошо» и продолжает работать. В декабре СМИ сообщали, что Владимир Жириновский сделал восьмую прививку от COVID-19.

«Со своей стороны могу пожелать ему только выздоровления, – продолжает экс-глава Роспотребнадзора. - Зачем я сейчас буду как-то разглагольствовать, тем более, что не знаю всего ни о состоянии Владимира Вольфовича, ни симптомов его болезни?»

С какой стати об этом вообще начинать говорить, всё-таки должна быть какая-то этика, заключил Геннадий Онищенко в разговоре с «АН».

«Дай бог здоровья Владимиру Вольфовичу!»

«Я не считаю, что по поводу таких событий можно вообще давать какие-либо комментарии, - сказал «АН» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. - Дай бог здоровья Владимиру Вольфовичу! Что касается того, что он заболел после восьмой прививки, то можно понять таких людей, которые так заботятся о своем здоровье и надеются на лучшее. Но, повторяю, я не буду комментировать этот вопрос».

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