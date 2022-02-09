Псаки заявила, что администрация США считает учения России и Белоруссии эскалацией ситуации вокруг Украины

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9 февраля 2022, 22:58 Источник: ТАСС

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США считает проведение военных учений Россией и Белоруссией действиями, которые направлены на эскалацию ситуации вокруг Украины.

В рамках регулярного брифинга для журналистов в среду, 9 февраля, Джен Псаки заявила, что подготовка к российско-белорусским военным учениям воспринимается в Вашингтоне как действия, которые не ведут к деэскалации.

По словам пресс-секретаря Белого дома, учебные маневры беспокоят американскую сторону. Псаки, однако, не пожелала предсказывать, "что это означает с точки зрения вторжения".

Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства, которая сейчас проходит в Белоруссии, завершится учениями "Союзная решимость – 2022". Они будут проводиться с 10 по 20 февраля. Посол Российской Федерации в республике Борис Грызлов ранее подчеркнул, что количество войск и вооружений, принимающих участие в учебных маневрах, не превышает планку, установленную Венским документом 2011 года.