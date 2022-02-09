Песков: Путин не намерен посещать полигоны учений «Союзная решимость – 2022»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 февраля 2022, 13:09

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин не планирует посещать совместные учения Российской Федерации и Белоруссии «Союзная решимость». Такое заявление сделал в среду, 9 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, у президента в планах нет», − приводит РИА Новости ответ кремлёвского чиновника на вопрос о намерениях президента.

Напомним, ранее стало известно, что глава Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию, чтобы проверить готовность российских военнослужащих к совместным с ВС РБ учениям

Известно, что манёвры «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.