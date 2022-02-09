Начальник Генштаба ВС России прибыл в Белоруссию с проверкой готовности войск к манёврам

Глава Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию в среду, 9 февраля, чтобы проверить готовность российских военнослужащих к совместным с ВС РБ учениям. Информацию об этом сообщает журналистам пресс-служба Минобороны России.
Начальник Генштаба РФ в ходе поездки в республику проверит боеготовность российского контингента. Военный также встретится с белорусскими коллегами.
Отметим, военные учения «Союзная решимость – 2022» стартуют 10 февраля. Военные Союзного государства отработают тактики пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму.
Запад расценивает совместные маневры в качестве «угрозы». В середине января текущего года аналитики США подсчитывали убытки на случай появления «нового Союзного государства».