Российский посол в США Антонов заявил, что Вашингтон не отказался от угроз его выдворения

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9 февраля 2022, 21:13 Источник: РИА "Новости"

посол России в США Анатолий Антонов, Bai Xueqi/Xinhua

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 9 февраля, заявил, что американские власти не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников своих дипломатических миссий.

"Я подтверждаю эту американскую позицию", – заявил сегодня Анатолий Антонов и уточнил, что ситуация с того момента, как он впервые о ней рассказал, не изменилась.

Посол РФ в Соединенных Штатах Америки ранее сообщил, что Госдеп поставил вопрос о его выдворении в том случае, если российская сторона не выдаст визы охранникам главы американского дипломатического представительства в Москве.