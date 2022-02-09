Захарова заявила, что деэскалация вокруг Украины возможна при отказе Запада от поставок оружия Киеву

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9 февраля 2022, 18:00 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что можно добиться деэскалации вокруг Украины, если США и НАТО прекратят совместные учения с ВСУ, а также выведут оружие, поставленное ранее Киеву.

По словам Марии Захаровой, Москва убеждена в том, что добиться деэскалации, о которой много говорят и пишут западные партнеры, можно очень быстро.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что для достижения вышеуказанной цели необходимо прекратить поставки Украине оружия, отозвать из страны западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран Североатлантического альянса, а также вывести за пределы украинской территории все иностранные вооружения, которые были предоставлены Киеву ранее.