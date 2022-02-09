Дмитрий Песков не согласился с Боррелем, назвавшим Россию авторитарным государством

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9 февраля 2022, 13:31 Источник: "Интерфакс"

Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Евросоюз не вправе давать оценки относительно государственного устройства России, - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля, назвавшего РФ и КНР авторитарными государствами.

Выступая 8 февраля на брифинге, Боррель предупредил о возможном создании «сильного альянса двух авторитарных режимов», имея в виду Китай и Россию.

«Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике», - заявил Песков.

Он охарактеризовал КНР и России как «крупные суверенные страны со своей политической системой и своей системой устройства государства» и призвал ЕС не вмешиваться в их внутренние дела.

«Мы с уважением относимся к устройству других государств и не вмешиваемся во внутренние дела и считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются», - заявил Песков.